■MLBドジャース 2ー1 メッツ（日本時間15日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの山本由伸（27）が本拠地でのメッツ戦に今季4度目の先発登板し、今季最長の7回2/3、104球を投げて、被安打4、奪三振7、四球1、失点1（自責1）。2回以降無失点の好投した山本だが、8回に連打を浴び2死一、三塁と走者を背負った場面で降板。勝ち負けはつかず今季3勝目はお預けとなった。しかし打線は1ー1の同点で迎えた8回にK.タッカー（29）の適時