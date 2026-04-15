株式会社アイベックが運営する、出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が、成人女性１００人を対象に、「モテる男性の特徴」に関するアンケート調査を実施した。「彼氏にするなら、外見と内面のどちらを重視しますか？」と尋ねたところ、「内面」が５４人（５４．００％）、「どちらも同じくらい重視する」が４０人（４０．００％）という結果になった。外見のみを重視すると回答した人は６人