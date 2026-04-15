米プロリーグＭＬＳでアルゼンチン代表ＦＷメッシらが所属するマイアミは１４日、ハビエル・マスチェラーノ監督の退任を発表した。「個人的な理由」としており、コーチ陣も全て離れるという。現役時代にリバプール（イングランド）やバルセロナ（スペイン）でプレーし、アルゼンチン代表でも活躍した同監督は２０２４年に就任し、昨季はチームを初優勝に導いた。ＡＰ通信によると、バルセロナのアカデミーでメッシの才能を見