園部小学校に通う安達結希さんが遺体で見つかったことを受け、15日、南丹市教育委員会が取材に応じました。あわせて市教委は、お悔みとお礼、お詫びとお願いを交えたコメントを発表しました。 コメントではまず「未来のある、南丹市の宝である安達結希君が、このような形で旅立たれたことに対しまして、結希君を大切に育ててこられたご家族、ご親族の胸中を思いますと、どれほど無念でいらっしゃるかと拝察いたします。かけが