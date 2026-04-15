歌手・タレントの中川翔子さんが4月14日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。評論家・タレントの山田五郎さんとの2ショット写真を投稿し、「山田五郎さん復活！パワーアップしてましたキレキレ！すごいです」と山田さんの近況を伝えました。【写真を見る】【 中川翔子 】がん闘病中の山田五郎と笑顔の2ショット公開「復活！パワーアップしてましたキレキレ！」写真はラジオ番組「山田五郎と中川翔子の『リミックスZ』」の収録スタジ