お笑いコンビ「たくろう」が１５日、都内で行われた「ＳｃｈｉｃｋＨＹＤＲＯリニューアル・肌ケア啓発ＰＲイベント」に出席した。男性用シェービングジェルの「ＨＹＤＲＯ」が３月にリニューアルされたことに合わせて行われたイベント。過去、自身のＹｏｕＴｕｂｅの動画内で赤木裕が「血が出ないと（ひげを）そっている気がしない」と発言したことがきっかけとなり、イベント出演につながった。４月から東京進出し、様々