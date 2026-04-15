◇NBA・プレーイントーナメントブレイザーズ114ー110サンズ（2026年4月14日フェニックスアリーナ）NBAは14日（日本時間15日）、プレーオフ（PO）進出を懸けたプレーイン・トーナメントが開幕。西カンファレンスでは、8位ブレイザーズが7位サンズとの大接戦を制して、プレーオフ進出を決めた。ブレイザーズが5季ぶりにプレーオフへの切符を勝ち取った。序盤から接戦の展開で、65−62の3点リードで前半を折り返した。し