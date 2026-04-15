ミュージシャンで俳優の浜野謙太（44）が14日放送のBSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜後10・00）にゲスト出演。楽曲制作について語った。現在、ファンクバンド「在日ファンク」のリーダー兼ボーカルを務める浜野。MCの和田明日香から「突拍子もないじゃん、それがかっこいいんだけど」と曲の作り方を聞かれる場面があった。「盛り上がることあるじゃないですか話してて、その言葉いいねって。ツアーにみんなで行くと