◆米大リーグドジャース２―１メッツ（１４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２７）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・メッツ戦に先発し、今季最長の７回２／３を４安打１失点７奪三振と好投。今季初の連勝はならなかったが、同最多１０４球の力投でチームの２連勝に貢献した。今季はＷＢＣの時も赤と黒のグラブの使用しているが、この日は昨季までの青を基調としたグ