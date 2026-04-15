友桝飲料は4月20日、「果実アイス ドリアン」(オープン価格)をオンラインショップ等で発売する。「果実アイス ドリアン」(オープン価格)日本では高級品・珍味として名高いドリアン。開発にあたっては、企画チームが本物のドリアンを調達。実物を囲み、その強烈な個性と向き合いながら試行錯誤を繰り返したという。さらに、ドリアンに馴染み深いベトナム出身の社員にも試食や意見交換で協力してもらい、単なる「ドリアン風」ではな