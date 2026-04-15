出川哲朗（62）が14日、テレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜午前1時45分）に出演。放送から10年を突破した「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」（土曜午後6時30分）で免許証忘れに関するエピソードについて語った。中根舞美アナが「免許証を忘れる方のパターンもありますよね」と尋ねた。出川は「あー、今まで4人いましたよね。芸能人って本当にバカですよね」と話すと放送ブース内は大爆笑になっ