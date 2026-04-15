富士通クライアントコンピューティングは4月15日、FMV公式ショッピングサイト「富士通 WEB MART」を4月17日より「FMV Store」へ名称変更するとともに、サイトデザインおよび機能を全面リニューアルすると発表した。スマートフォンやタブレットへの対応、比較・検索機能の強化のほか、リニューアル記念キャンペーンも実施する。FMV Store リニューアルイメージ「富士通 WEB MART」は2000年の開設以来、約25年にわたりFMVのカスタム