池田模範堂は7月25日・26日、同社が製造・販売するかゆみ止め薬「ムヒ」の発売100周年を記念し、「ムヒ百歳祭(ムヒひゃくさいさい)」を富山県で開催する。ムヒ百歳祭1926年(大正15年)、同社の創業者が「他に比べるものが無いほど優れた効き目の薬」という想いを込めてムヒを開発した。発売から100年を迎え、「ムヒS」「液体ムヒS」「ムヒパッチ」など、時代のニーズに合わせて製品の形を変えながらも、「かゆみ」という身近な悩み