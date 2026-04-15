ブックオフグループホールディングスは4月8日、「春夏の衣替えに関する意識調査2026」の結果を発表した。調査は026年3月17日〜3月18日、国内在住10〜70代の男女1,010名を対象にインターネットで行われた。○約90%が春夏物への衣替えを実施例年、季節の変わり目に衣替えを行いますか?/冬物から春夏物への衣替えを今年はいつ頃行いますか?気象庁の全国3か月予報によると、4月から6月は暖かい空気に覆われやすく、全国的に平均気温は