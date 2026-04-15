ヨコオデイリーフーズが運営する「こんにゃくパーク」(群馬県甘楽郡)は5月2日から、「2026年GWイベント」を開催する。2026年GWイベント(イメージ)同施設は、こんにゃくが100年後も食べられるように、消費拡大を目指し、2014年にオープンしたこんにゃくのテーマパーク。工場見学、こんにゃくバイキング、こんにゃく手作り体験のほか、こんにゃくショップ、足湯や観覧車なども備え、子どもから大人まで楽しめる。今年のGWは、無料コ