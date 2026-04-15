ガールズグループf(x)出身のアンバーの近況が注目を集めている。ダンサー出身の俳優チャ・ヒョンスンは4月13日、自身のYouTubeチャンネルに「5年ぶりのLA旅行（with. 懐かしい顔、アンバー）」というタイトルの動画を投稿した。【写真】突然この世を去ったf(x)メンバー公開された映像には、チャ・ヒョンスンが白血病を克服し、5年ぶりにアメリカ・ロサンゼルスへ旅行に出かける様子が収められている。特に動画では、ロサンゼルスに