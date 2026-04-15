自民党大会で現役の自衛官が国歌を歌ったことをめぐり、木原官房長官は政府内の報告プロセスについて「しっかりと反省すべきものだと考えている」との考えを示しました。木原長官は衆議院の内閣委員会で、自衛官による国歌の歌唱は法律的には問題がなかったと改めて説明しました。その一方で、自衛官の党大会への出演が小泉防衛相らに報告されていなかったなど、報告のプロセスに「問題がある」と指摘しました。木原官房長官「法律