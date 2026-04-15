モデルのトラウデン直美（２６）が１５日、都内で「２０２７ミス・ティーン・ジャパン」の開催発表会に新川優愛、平祐奈と登壇した。３人は大会の応援アンバサダーを務めている。桜のような華やかなワンピースで登場したトラウデンは、２０１３年大会のグランプリということもあり、「毎年初心を思い出せる」と気を引きしめた。新学期が話題になると、「４月がとにかく苦手でソワソワしちゃう。４月はスルーって決めてます。