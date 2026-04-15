楽天は15日、4月25日から9月6日まで楽天モバイル 最強パーク宮城で行う1軍公式戦のうち17試合で「EXCITINGシリーズ」を開催すると発表した。期間中、選手はVIVID PINKを基調色とした「サードユニフォーム2026」を着用。 VIVID PINKをテーマにしたインパクトある限定グルメやオリジナルグッズ、アトラクションなど、さまざまな"EXCITING"を散りばめたスタジアムが来場者の観戦体験を彩る。 ＜「EXCITINGシリーズ」概要＞ ・対象