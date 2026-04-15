◇ナ・リーグドジャース2―1メッツ（2026年4月14日ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手（27）が14日（日本時間15日）、本拠でのメッツ戦に先発。7回2/3を投げ、4安打1失点と好投したが、打線の援護に恵まれず、3勝目はならなかった。プレーボール直後の、まさかの被弾だった。初回、先頭のリンドアに対し、カウントを2―0と悪くすると、真ん中に入った95.3マイル（約153.3キロ）直球を右翼席へと運ばれた。乾いた打