「ドジャース２−１メッツ」（１４日、ロサンゼルス）ドジャースのアレックス・ベシア投手が登板２試合連続のセーブを挙げた。守護神・ディアスが不在の中、ロバーツ監督が指名した代役クローザーが圧巻の投球だ。先頭を三振に仕留め、続くビシェットも空振り三振。アルバレスも簡単に２ストライクと追い込み、最後は低めの変化球で空振り三振に仕留め１点差を守った。三振に斬るとベシアは雄たけびをあげた。ディアスがレ