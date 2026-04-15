Uruの楽曲「さすらいの唄」が、5月8日公開の映画『未来』のイメージソングに起用。また、同曲を使用した映画のファイナル予告がYouTubeで公開された。 （関連：【映像あり】Uruの楽曲「さすらいの唄」がイメージソングに起用、映画『未来』ファイナル予告） 映画『未来』は、作家 湊かなえがデビュー10周年に発表したミステリー小説を原作とする作品。声にならない痛みを抱えて生きる人々の“見えな