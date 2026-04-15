2026年のロックの殿堂入りアーティストが発表された。パフォーマー部門では、オアシス、アイアン・メイデン、フィル・コリンズ、ジョイ・ディヴィジョン／ニュー・オーダー、ビリー・アイドル、シャーデー、ルーサー・ヴァンドロス、ウータン・クランが選出された。ジョイ・ディヴィジョン／ニュー・オーダーは1組として扱われている。【写真】かっこいい…！Abbey Road Tokyoに来店したリアム・ギャラガーの息子たちまた、ロ