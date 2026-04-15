新潟県柏崎刈羽地域のブランド米で極早生品種の『葉月みのり』の田植えが始まりました。県内で最も早い田植えで、お盆ごろに収穫されます。 山に雪が残る中、柏崎市藤井の三上雅さんの田んぼで4月15日、極早生品種・葉月みのりの田植えが始まりました。 「県産の新米をいち早く味わいたい」という消費者のニーズに応えるため、2019年から本格的に栽培が始まった葉月みのり。 コシヒカリとこしいぶきの食味を受け継ぎ、粒