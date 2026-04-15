俳優でモデルの新川優愛（32）が15日、都内で行われた2027ミス・ティーン・ジャパン開催発表会に出席。子育てで意識していることを明かした。【全身ショット】可愛すぎる！春の装いで登場した平祐奈＆新川優愛＆トラウデン直美新川は、2019年に9歳年上のロケバスの運転手の男性と結婚。23年5月に第1子出産を発表した。娘はもうすぐ3歳になるという。少し前から三輪車や自転車に乗る練習を始めたといい、「まだまだぎこちない