17日から放送されるGoogle Chromeの新テレビCMで、フィギュアスケートの三浦璃来選手（24）と木原龍一選手（33）の“りくりゅうペア”が初めてのCM撮影に臨んだ。【映像】仲良くお互いを撮り合う“りくりゅうペア”氷上でのパフォーマンスの撮影では、CMならではのアングルを見た2人がこんなやりとりをする場面も。三浦「どんな感じ？回って降りてくるの本当にこわいね。よくキャッチするね」木原「パターンがいつもより違った