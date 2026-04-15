◆東都大学野球春季リーグ戦第２週第２日▽立正大６−３国学院大＝延長１０回＝（１５日・神宮）立正大にスーパー１年生が現れた。６番・三塁で出場した高田庵冬内野手（あんと＝仙台育英）が２回に先制３号ソロ、９回に一時勝ち越しとなる４号２ランを放った。１９５０年以降（戦後）、東都大学リーグで１年生春に４本塁打した打者は、１９９３年今岡誠（東洋大＝ＰＬ学園）、２０２１年佐々木泰（青学大＝県岐阜商）に次ぎ、高