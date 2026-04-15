女優の新川優愛が１５日、都内で行われた応援アンバサダーを務める「２０２７ミス・ティーン・ジャパン」（１０月１１日決勝大会）の記者発表会に平祐奈、トラウデン直美らと出席した。２０１９年にロケバス運転手の男性と結婚した新川は２３年に第１子の出産を報告した。仕事と家事・育児を両立しているが、「息子がもうすぐ３歳になるんですけど、三輪車の練習をしています。ぎこちないですけど、ちょっとずつ形になってくる