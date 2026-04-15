ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１４日（日本時間１５日）に本拠地ロサンゼルスでのメッツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３打数無安打、１四球だった。打率２割５分４厘。チームは２―１で競り勝ち、２連勝とした。相手先発は右腕マクリーン。３月のＷＢＣに米国代表で出場し、決勝のベネズエラ戦に先発し、５回途中２失点だった。初回先頭はフォーシーム、カットボール２球で追い込まれた３球目、内角低めの８３・４マ