アジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）は１４日、サウジアラビアのジッダで西地区の決勝トーナメント１回戦が行われ、８強が出そろった。＊＊＊スポーツ配信チャンネル「ＤＡＺＮ（ダゾーン）」は、東地区、西地区を勝ち抜いた８クラブが激突する決勝トーナメントを全試合独占ライブ配信。神戸、町田ゼルビアの試合については、無料での配信が予定されている。準々決勝で神戸はカタールの強豪アルサッ