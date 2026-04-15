スノーボード・ハーフパイプ男子で２０２２年北京五輪金メダリストの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１５日、都内で行われた「平野歩夢スペシャルトークイベントｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙＵＮＩＱＬＯ」に、兄・英樹さん、北京五輪代表の弟・海祝（ＴＯＫＩＯインカラミ）とともに出席した。イベント終了後、取材に応じた歩夢は今後について言及。２月のミラノ・コルティナ五輪は７位となり、「現時点では、道はスノー