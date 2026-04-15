【新興国通貨】５月の米中首脳会合などを意識＝中国人民元 ドル人民元は６．８１台推移。５月１４日、１５日に米中首脳会合が行われる予定となっており、中国株などが少し神経質な動きを見せる中で、ドル人民元は慎重な動き。 対円ではドル円の下げを受けて海外市場で２３．２７１円まで下げたが、その後のドル円の１５９円台回復もあって２３．３２円前後での推移。 USDCNY6.8172CNYJPY23.321