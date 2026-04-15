上山市で4月9日に発生した林野火災は、15日午後、鎮火が確認されました。４月9日午後0時半ごろ、上山市鶴脛町の西山ふるさと公園北東の山中で出火し、少なくとも8ヘクタールにわたり立木や下草などが焼けました。県の消防防災ヘリもがみも出動して消火活動が進められ、15日午後1時に鎮火が確認されました。県などによりますと、出火当時、現場付近では枯れ草が燃やされていて、そこから燃え広がったとみられています。