「初日の4月1日に研修を4時間受けただけで……」年度が替わり、職場では胸に夢を秘めた初々しい新入社員が躍動――とばかりはいかず、中には驚きの行動に出る者もいるという。令和の最新・新入社員事情を紹介する。＊＊＊【写真を見る】貴重な新入社員を“おもてなし”。有名企業が入社式に呼んだ有名人の顔ぶれ。大物歌舞伎俳優に“令和最強のCM女王”も初めに、今年度の新入社員の「傾向」について、8年前から退職代行を手