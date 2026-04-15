◇ナ・リーグメッツ1─2ドジャース（2026年4月14日ロサンゼルス）メッツは14日（日本時間15日）、先発のノーラン・マクリーン投手（24）が7回2安打1失点と好投も打線が援護できず、接戦を落とし連敗が7まで伸びた。打線はリンドアが相手先発・山本由伸から今季初本塁打となる先頭打者アーチを放ち、幸先良く先制点を奪った。先発したマクリーンは初回1死からタッカーに四球を与えると、次打者・スミスに左翼へ二塁打を