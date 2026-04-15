バーガー・ワンが展開するハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、22日から期間限定で「アボカドチーズバーガー」を含む新商品3品を販売する。【写真】プリプリサクサク食感の「アボカドえびバーガー」も登場同店は昨年も好評だった、アボカドづくしのぜいたくな味わいを楽しめる、「アボカドフェア」を今年も開催。「アボカドチーズバーガー」は、ビーフ100%のジューシーなパティに、ごろっと大きめにダイスカットしたアボカ