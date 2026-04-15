新川優愛（32）平祐奈（27）トラウデン直美（26）が15日、都内で開催された、「2027ミス・ティーン・ジャパン」開催発表会に出席した。3人は応援アンバサダーを務め、トラウデンは13年にグランプリを獲得している。昨年から決勝大会の特別審査員も担当する新川は「緊張した」と振り返った。「アンバサダーとはまた違う立ち位置と思って臨んだけど、特技や自己PRを披露する彼女たちの姿を見て、生半可な気持ちではいけないと思っ