お笑いコンビ、オードリー若林正恭（47）が14日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜深夜0時30分）に出演。TBS系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）でMCを務める麒麟の川島明（47）の生活スタイルに興味を示した。川島は「朝6時に起きて、夜10時に寝てという生活。今夕方6時半にご飯食べているから」と明かした。オードリー若林正恭（47）は「昭和のサラリーマンじゃないですか」と反応した。川島は「だいたい仕事を5