「ドジャース２−１メッツ」（１４日、ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督の継投が見事にハマり、八回２死二、三塁のピンチを鮮やかに切り抜けた。八回２死から先発の山本が連打を浴びて一、三塁のピンチを招いた。球数も１００球を超えた中、ここで指揮官がベンチを出て投手交代を告げた。２番手にトライネンを投入。カウント２−２からスミスがＡＢＳチャレンジを行使するも失敗、フルカウントとなり真ん中低