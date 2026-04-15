ヨーロッパ各国がホルムズ海峡の航行再開に向け、アメリカを含まない枠組みでの計画を検討しているとアメリカメディアが報じました。ウォールストリート・ジャーナルによりますと、イギリスやフランス、ドイツなどヨーロッパ各国は、イランとの戦闘終結後を前提に、ホルムズ海峡の自由な航行を確保するための計画を進めています。計画ではまず、ホルムズ海峡にとどまっている船舶の移動を可能にした上で、イランが設置したとされる