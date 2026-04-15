元NHKのフリーアナ中川安奈（32）が14日放送のフジテレビ系「超調査チューズデイ気になる答え今夜出します」（火曜午後7時）に出演。18年ぶりに初恋の人に再会した。この日のテーマは「芸能人の初恋を超調査」。出演した芸能人が初恋の人を明かし、生放送中に再会できるかどうかが放送された。プエルトリコからの帰国生だった中川は、事前の取材で初恋の人について「日本に帰ってきて、通った中学で大好きだった人がいます。1個