座りっぱなしや冷たいものの取り過ぎは「カチコチ腸」になりがち！？タイプ別おすすめ腸活【画像で見る】自分の腸タイプを知ろう！「4大腸タイプ診断テスト」食生活や性格、腸内細菌の違いで、腸のコンディションは十人十色。「腸活をしているのに効果が出ない…」という人は、もしかしたら自分の腸タイプと合っていないのかも。まずは自分の腸タイプを知って、あなたにぴったりの腸活を見つけましょう。今回は、血流の低下で腸の