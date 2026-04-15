MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。4月13日（月）の放送では、ゲストとしてTravis Japanの吉澤閑也と松倉海斗、さや香の新山が登場。メンバー全員仲が良いというTravis Japanの、グループ円満を支える意外な制度が明かされた。【映像】超仲良しなTravis Japanのプライベートを赤裸々トーク！番組では、Travis Japanは仲が良すぎ