4月14日（現地時間13日）。NBAとNBA選手会（NBPA）は、2025－26レギュラーシーズンにおけるユニフォーム売り上げ上位15選手と、チームグッズ売り上げトップ10を発表した。 これは『NBAStore.com』、『Fanatics.com』ならびに『Fanatics提携サイト』の売上がベースになっていて、ユニフォーム売り上げではステフィン・カリー（ゴールデンステイト・ウォリアー