リネットジャパングループは３日続伸している。この日、子会社ネットオフが運営するホビー買い取りサービス「もえたく！」が、スマートフォンで撮影した写真からＡＩが商品を特定し、その場で買取価格を表示する新機能「画像ＡＩ査定」の提供を開始すると発表しており材料視されている。 同機能は、スマートフォンのカメラで対象商品を撮影するだけで、ＡＩが画像の特徴から商品を特定。「名