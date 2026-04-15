ウェルディッシュはストップ安ウリ気配。１４日取引終了後、２６年８月期半期報告書を期限までに提出できない見込みになったと発表した。社内向けストックオプションを巡り、その行使価額修正に関する承認プロセスの不備について監査法人から指摘を受けたため。これに伴い、東京証券取引所から同日付で監理銘柄（確認中）に指定された。５月１４日までに提出できなければ上場廃止となる。先行き不透明感から売りが膨らんでいるよ