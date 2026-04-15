ペイクラウドホールディングスが上げ幅を拡大している。午後１時ごろに自社株買いを実施すると発表しており、好材料視されている。上限を６０万株（自己株式を除く発行済み株数の３．７５％）、または３億円としており、取得期間は４月１６日から８月３１日まで。資本効率の向上と株主還元の充実を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することが目的という。 出所：MINKABU PRESS