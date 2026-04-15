ボードルアは大幅に３日続伸している。１４日の取引終了後、２６年２月期の連結決算の発表にあわせて、２７年２月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は２３５億円（前期比３４．９％増）、最終利益予想は３１億３４００万円（同２７．５％増）とした。期末一括配当予想は前期に比べ２円５２銭増の１０円１０銭としており、これらを好感した買いが集まっている。今期は前期に子会社化した４社のＰＭＩ（統合作業）に注