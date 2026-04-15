『ゴジラ-1.0』（2023年）から3年、11月3日に公開となる山崎貴監督による『ゴジラ-0.0』のファーストティザー映像が4月15日に公開された。前作に登場した神木隆之介が演じる敷島浩一が戦闘機で飛ぶ空間の異様さと、驚くような場所に出現したゴジラの存在が、否応なしに新作への興味を惹く。 参考：『ゴジラ-1.0』北米で再び大記録興収5000万ドル突破で『パラサイト』に迫る勢い 波のように踊る色をバックに、0