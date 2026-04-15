インフォメティスは３連騰し年初来高値を更新している。この日午前中に、デマンド・レスポンス（ＤＲ）支援サービス「ＢｒｉｄｇｅＬＡＢＤＲ」が、中国電力が開始する家庭向けＤＲサービス「ぐっとずっと。エコタイムシフト」に採用され、商用サービスとして提供開始されたと発表しており、好材料視されている。 ＤＲとは、電気の需要と供給のバランスをとるために電気の使い方や使う時間帯を工夫して